Az USA-ban a gyásztól és felháborodástól vezérelve országszerte számos megemlékezést tartottak Charlie Kirk emléke előtt tisztelegve annak szerdai meggyilkolása óta. Boise-ban, a helyi idő szerint még a halálhír estéjén, egy elektromos rolleres férfi hajtott az Idaho Állami Capitolium előtt tartott megemlékezők közé, majd "Kibaszott Charlie Kirk!" felkiáltással kezdte provokálni a tömeget. A férfit a megemlékezők körbevették, s ütni kezdték, miközben a tömeg azt skandálta, hogy "USA, USA". Később a férfi felállt és visszaütött. Ezután avatkoztak közbe a rendőrök, s letartóztatták a felforgatót, akárcsak az őt először megütő férfit.
 
 
A felforgatót a rendőrök kísérik el. Hátán szivárványos táska
Az amerikai sajtó Terry Wilsonként azonosított a provokáló férfit, aki az idahói BLM aktivistája, pontosabban felforgatója. Wilson korábban a Boise Állami Egyetem adjunktusa volt.
Terry Wilson
Wilson letartóztatása során a rendőrök közlése szerint lőfegyvert és marihuánát találtak nála. A férfit rendzavarással, ittasan rejtett fegyver hordásával és marihuána birtoklásával vádolják. Wilsont egy helyi kórházba szállították kezelésre, mielőtt az Ada megyei börtönbe kerül.
Wilson nem ismeretlen a hatóságok előtt sem. A BLM-tüntetések idején több szélsőbaloldali csoporttal közösen megrongálta Abraham Lincoln szobrát: vörös festékkel öntötték le, ürülékkel bekenték az emlékművet, majd egy BLM-zászlót kötöttek rá. Wilson korábban követelte, hogy szüntessék meg a Boise-i Rendőrkapitányság finanszírozását.
