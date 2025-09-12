Külföld, Videók :: 2025. szeptember 12. 08:21 ::

"Kibaszott Charlie Kirk!" - Idahóban verekedés tört ki a megemlékezők és egy BLM-es felforgató között

Az USA-ban a gyásztól és felháborodástól vezérelve országszerte számos megemlékezést tartottak Charlie Kirk emléke előtt tisztelegve annak szerdai meggyilkolása óta. Boise-ban, a helyi idő szerint még a halálhír estéjén, egy elektromos rolleres férfi hajtott az Idaho Állami Capitolium előtt tartott megemlékezők közé, majd "Kibaszott Charlie Kirk!" felkiáltással kezdte provokálni a tömeget. A férfit a megemlékezők körbevették, s ütni kezdték, miközben a tömeg azt skandálta, hogy "USA, USA". Később a férfi felállt és visszaütött. Ezután avatkoztak közbe a rendőrök, s letartóztatták a felforgatót, akárcsak az őt először megütő férfit.





The most explosive moment was when Terry Wilson, leader of the local BLM chapter, drove through the vigil on… There were multiple fights at the Charlie Kirk Vigil held in front of the Idaho State Capitol building in Boise last night between Charlie Kirk supporters and hecklers.The most explosive moment was when Terry Wilson, leader of the local BLM chapter, drove through the vigil on… pic.twitter.com/twqjRySldn September 11, 2025



A felforgatót a rendőrök kísérik el. Hátán szivárványos táska

Az amerikai sajtó Terry Wilsonként azonosított a provokáló férfit, aki az idahói BLM aktivistája, pontosabban felforgatója . Wilson korábban a Boise Állami Egyetem adjunktusa volt.



Terry Wilson

Wilson letartóztatása során a rendőrök közlése szerint lőfegyvert és marihuánát találtak nála. A férfit rendzavarással, ittasan rejtett fegyver hordásával és marihuána birtoklásával vádolják. Wilsont egy helyi kórházba szállították kezelésre, mielőtt az Ada megyei börtönbe kerül.

Wilson nem ismeretlen a hatóságok előtt sem. A BLM-tüntetések idején több szélsőbaloldali csoporttal közösen megrongálta Abraham Lincoln szobrát: vörös festékkel öntötték le, ürülékkel bekenték az emlékművet, majd egy BLM-zászlót kötöttek rá. Wilson korábban követelte, hogy szüntessék meg a Boise-i Rendőrkapitányság finanszírozását.

KG