Külföld :: 2025. szeptember 15. 19:20 ::

Hat vámos ellen emeltek vádat az EU legnagyobb "konténerfogása" ügyében

Hat embert vádoltak meg a Kínából Európai Unióba csempészett áruk eddigi legnagyobb lefoglalásával kapcsolatban - közölte hétfőn az európai ügyészség Athénban.

A júniusi razziában több mint 2400 - elsősorban e-kerékpárokkal, textiláruval és cipőkkel teli - konténert foglaltak le Pireusz kikötőjében. A szállítmány értéke legalább 250 millió euró (97,5 milliárd forint) volt - közölte az ügyészség.

Az ügyben két vámtisztviselőt vádoltak meg tanúsítványok többrendbeli hamisításával. A másik négy gyanúsított vámügynök, akiket többrendbeli vámcsalással és hamis tanúsítványok kiállításával vádoltak meg.

A csalás legalább nyolc éve folyt, és becslések szerint legalább 350 millió euró vám- és 450 milliós áfabevétel-kiesést okoztak.

(MTI)