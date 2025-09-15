Hat embert vádoltak meg a Kínából Európai Unióba csempészett áruk eddigi legnagyobb lefoglalásával kapcsolatban - közölte hétfőn az európai ügyészség Athénban.
A júniusi razziában több mint 2400 - elsősorban e-kerékpárokkal, textiláruval és cipőkkel teli - konténert foglaltak le Pireusz kikötőjében. A szállítmány értéke legalább 250 millió euró (97,5 milliárd forint) volt - közölte az ügyészség.
Az ügyben két vámtisztviselőt vádoltak meg tanúsítványok többrendbeli hamisításával. A másik négy gyanúsított vámügynök, akiket többrendbeli vámcsalással és hamis tanúsítványok kiállításával vádoltak meg.
A csalás legalább nyolc éve folyt, és becslések szerint legalább 350 millió euró vám- és 450 milliós áfabevétel-kiesést okoztak.
