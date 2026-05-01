Külföld :: 2026. május 1. 22:56 ::

Aleppóban tartják fogva a januárban "eltűnt" német újságírót

Aleppóban tartják fogva a januárban eltűnt Eva Maria Michelmann német újságírónőt, akit korábban egy katonai művelet során vettek őrizetbe Rakkában - erősítette meg pénteken a szíriai kormány.

Omar Ibrahim, a szíriai tájékoztatási minisztérium sajtóügyekért felelős igazgatója a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: Michelmannt január 18-án vették őrizetbe egy Rakkában folytatott katonai művelet során, és jelenleg Aleppóban tartják fogva a belügyminisztérium alá tartozó belső biztonsági erők felügyelete alatt.

Az újságírónővel együtt egy török állampolgárságú kurd újságírót, Ahmed Poladot is őrizetbe vettek.

A tájékoztatás szerint az akcióra egy olyan épület átkutatása során került sor, amely a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel (SDF) kapcsolatban álló csoporthoz tartozott. Miután fegyveresek elbarikádozták magukat az épületben, a hatóságok minden ott tartózkodót őrizetbe vettek, köztük két külföldi állampolgárt is.

Ibrahim közölte: Michelmann kezdetben spanyol állampolgárnak vallotta magát, és azt állította, hogy az ENSZ egyik szervezetének dolgozik. Az ENSZ megkeresésére azonban kiderült, hogy a térségben nem tartanak nyilván eltűnt munkatársat.

A vizsgálat során végül megállapították az újságírónő kilétét, aki nem tudott felmutatni a kiküldetését igazoló dokumentumokat. A szír hatóságok hozzátették, hogy Michelmann és társa megpróbált megszökni az őrizetből, amit a biztonsági kamerák felvételei is rögzítettek.

A damaszkuszi kormány már tájékoztatta a német kormányt az ügyről.

(MTI)