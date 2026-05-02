Sport :: 2026. május 2. 00:02 ::

Összesen 291 oroszt büntetett meg doppingvétségért a WADA a moszkvai laboradatok alapján

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 291 orosz sportolót büntetett meg a moszkvai doppinglabor adatbázisa és az onnan kapott minták alapján.

A WADA közlése szerint az összes esetet kivizsgálták, ezek 22 sportágat érintettek. A pozitív minták többségét súlyemelők (107) és atléták (93) szolgáltatták. Witold Banka, a WADA lengyel elnöke a vizsgálatsorozatot "a dopping elleni küzdelem történetének legsikeresebb fejezeteként" értékelte.

A moszkvai laboratórium 2012 és 2015 között rögzítette az orosz sportolók doppingteszt-eredményeit. A WADA 2019 januárjában, az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) jogainak visszaállításáról szóló megállapodás részeként kapta meg az adat- és mintagyűjteményt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az aláíró kormányok által működtetett nemzetközi ügynökség szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgálati eredményeket manipulálták a doppingvétségek eltitkolása érdekében.

(MTI)