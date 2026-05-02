2026. május 2. 00:41

Kínai ENSZ-nagykövet: Peking józan, stabil és fenntartható kapcsolatokra törekszik az Egyesült Államokkal

Kína józan, stabil és fenntartható kapcsolatokra törekszik az Egyesült Államokkal, és az iráni konfliktus rendezését sürgeti - jelentette ki Kína ENSZ nagykövete pénteken New Yorkban.

Fu Csong újságírók előtt nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a két világhatalom közötti kapcsolat többről szól, mint pusztán a Hormuzi-szoros újranyitásának ügye, ugyanakkor kijelentette, hogy annak hajózhatóvá tételét a lehető leghamarabb el kell érni. Hozzátette, hogy amennyiben a kulcsfontosságú szállítási útvonal zárlata fennmarad addig, akkor Donald Trump amerikai elnök május közepére tervezett pekingi látogatásának kiemelt témája lesz.

"Iránnak fel kell oldania a Hormuzi-szorosra vonatkozó korlátozásokat, az Egyesült Államoknak pedig fel kell oldani a tengeri blokádot" - mondta.

A kínai diplomata sürgetően szükségesnek nevezte, hogy fennmaradjon az Egyesült Államok és Irán között április közepén életbe lépett tűzszünet, és hamisnak mondta a Kína és Iráni közötti katonai kapcsolatokról szóló feltételezéseket.

"Úgy gondolom, hogy mindkét ország és polgárainak érdeke - de azt mondhatom, hogy az egész világ és polgárainak érdeke is -, hogy Kína és az Egyesült Államok egy józan, szilárd és fenntartható kapcsolatrendszert ápoljon" - fogalmazott.

Hozzátette, hogy elég hely van a világban mindkét fél számára, így "nem kell, hogy zéró összegű játszma folyjon a két ország között".

Fu Cong kínai ENSZ-nagykövet az ENSZ Biztonsági Tanács egy hónapos kínai elnökségének kezdete alkalmából tartott sajtóértekezletet New Yorkban.

(MTI)