Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. május 1. 23:18 ::

Kézigránátot semmisítettek meg tűzszerészek Malmőben

Ellenőrzött robbantással megsemmisítettek egy kézigránátot tűzszerészek pénteken Malmőben - közölte a svéd rendőrség.

A hatóságokat dél körül riasztották a város egyik legforgalmasabb főútvonalára. Az SVT svéd közszolgálati televízió jelentése szerint a robbanóeszközt az úttesten, a buszsávban találták meg, emiatt a rendőrség azonnal elrendelte öt háztömbnyi terület lezárását. A zónában rekedt tömegközlekedési eszközöket kiürítették, a környéken lakóknak pedig megtiltották, hogy elhagyják az épületeket, vagy az ablakok közelébe menjenek.

Az Expressen svéd napilap helyszíni beszámolókra hivatkozva arról írt, hogy a gránátot egy elhaladó autóból dobták ki egy közeli társasház irányába, de a szerkezet nem lépett működésbe.

Miután bebizonyosodott, hogy éles robbanóeszközről van szó van szó, a tűzszerészek délután 2 óra után nem sokkal végrehajtották az ellenőrzött robbantást. A detonáció hatalmas robajjal járt, de személyi sérülés nem történt.

A hatóságok a robbantást követően biztonságosnak nyilvánították a területet, és feloldották a forgalmi korlátozásokat. A svéd hatóságok az ügyet közveszélyokozás kísérleteként kezelik.

Az elmúlt években Svédországban jelentősen megugrott a robbantásos bűncselekmények száma, amelyek hátterében a hatóságok gyakran bűnözői csoportok (migráns bűnözői csoportok - a szerk.) közötti leszámolásokat feltételeznek.

(MTI nyomán)