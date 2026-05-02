Háború :: 2026. május 2. 08:16 ::

Újabb tucat halálos áldozata van a dél-libanoni "tűzszünetnek"

Tizenketten meghaltak és huszonöten megsebesültek izraeli támadásokban Libanonban – jelentette az NNA állami hírügynökség a bejrúti egészségügyi minisztériumra hivatkozva.

Az áldozatok között egy gyermek és két nő is van – közölte a tárca.

Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazásban pénteken közölte, hogy a Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom "több robbanó drónt" indított a katonái irányába Dél-Libanonban. A bejelentés szerint egy rakétát is elfogtak, amelyet izraeli katonákra lőttek ki.

Médiajelentések szerint négy izraeli katona könnyebben megsebesült Dél-Libanonban és Észak-Izraelben.

Hivatalosan tűzszünet van ugyan érvényben, de az ellenségeskedések mindennaposak az Irán támogatta libanoni milícia és Izrael között.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint március 2., az ellenségeskedések újbóli kitörése óta több mint 2600 ember halt meg, közöttük 103 mentős.

A konfliktus az Irán elleni háború kezdete után szélesedett ki ismét. A libanoni hadsereg és a bejrúti kormány nem aktív részese a konfliktusnak.

A tűzszünet törékeny voltára tekintettel az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat sürget Izrael és Libanon között a legmagasabb szinten. Donald Trump amerikai elnök április közepén jelentette be a tűzszünetet, miután tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Joseph Aun libanoni elnökkel.

(MTI)