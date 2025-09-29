Külföld :: 2025. szeptember 29. 20:38 ::

Halálra ítélték egy mianmari internetes csalásban részt vevő bűnszervezet több tagját Kínában

Halálbüntetést szabott ki egy kelet-kínai bíróság hétfőn tizenegy fővádlott ellen, akik az észak-mianmari székhelyű bűnszervezetek tagjaiként internetes csalásokban, szervezett szerencsejátékban, kábítószer-kereskedelemben és prostitúció irányításában vettek részt – jelentette a kínai állami média.

A Csöcsiang tartományban, Vencsou városában működő bíróság összesen 39 vádlott ügyében hirdetett ítéletet. A halálbüntetésre ítélt vádlottak között több kulcsszereplő is volt, akik a csalássorozatok lebonyolításáért, a bűnszövetkezetek védelméért és fegyveres biztosításáért feleltek – áll a jelentésben.

További öt vádlottat halálbüntetésre ítéltek két év felfüggesztéssel, míg 11 személy életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Tizenkét további elítélt esetében a bíróság 5 és 24 év közötti szabadságvesztést, pénzbüntetést, vagyonelkobzást és kiutasítást rendelt el – tették hozzá.

A bíróság megállapítása szerint a vádlottak 2015 óta több telephelyet alakítottak ki Észak-Mianmarban, ahol bűnszervezeteket működtettek, és fegyveres védelmet biztosítottak az ott zajló illegális tevékenységekhez. A vizsgált bűncselekményekkel összefüggésbe hozható kár meghaladja a 10 milliárd jüant (mintegy 1,4 milliárd dollár), és 14 haláleset, valamint hat sérülés köthető közvetlenül a vádlottakhoz.

A bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy az ítéletet a kínai törvények alapján, a bűncselekmények súlya, társadalomra gyakorolt hatása és az egyes vádlottak szerepének figyelembevételével hozták meg.

Tavaly áprilisban a mianmari és kínai hatóságok több mint nyolcszáz embert, köztük mintegy 350 kínai állampolgárt vettek őrizetbe a két ország közös határán végrehajtott összehangolt nyomozás eredményeképpen.

(MTI)