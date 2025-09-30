Külföld :: 2025. szeptember 30. 06:53 ::

Az adóemelés ellenére sem csökkent a román államháztartási hiány

Az adóemelés ellenére sem csökkent a nyolchavi román államháztartási hiány - derül ki a bukaresti pénzügyminisztérium költségvetési adataiból.

Augusztus végén 4,54 százalék volt Románia GDP-arányos költségvetési hiánya, míg 2024 azonos időszakában 4,57 százalék. Az év első nyolc hónapjában a kormányzati kiadások 86,36 milliárd lejjel (6640,220 milliárd forint) haladták meg a bevételeket. Ez 5,49 milliárd lejjel (422,126 milliárd forint) haladja meg a tavalyi nyolchavi költségvetési hiányt. Románia 9,3 százalékos deficittel zárta a 2024-es évet.

Az államháztartási hiány annak ellenére sem csökkent, hogy augusztus 1-től a Bolojan-kormány egy sor deficitcsökkentő intézkedést léptetett életbe: az általános áfakulcsot 19 százalékról 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és többek között növelte a jövedéki adót.

A román központi költségvetés 2025-ös tervezetét 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 7 százalékos deficittel tervezték. A közelmúltban Ilie Bolojan kormányfő bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal képviselőivel folytatott megbeszéléseken 8,4 százalékra módosították az idei deficitcélt. A bukaresti kormány ezen a héten dönt a költségvetés-kiigazításról.

(MTI)