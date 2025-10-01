Külföld :: 2025. október 1. 09:44 ::

A Ford vezetője szerint a felére is zsugorodhat az amerikai elektromosjármű-piac

Az amerikai elektromosjármű-piac jelentős zsugorodását várja Jim Farley, a Ford Motor vezérigazgatója, aki erről egy detroiti fórumon beszélt kedden.

Az amerikai vállalatvezető azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció új intézkedései, beleértve az új elektromos járművek vásárlására vonatkozó adójóváírás eltörlését, jelentősen negatív hatással lehetnek az egész iparágra. Mint fogalmazott: "nem lennék meglepődve, ha az elektromos járművek értékesítésének részesedése az Egyesült Államokban 5 százalékra csökkenne a jelenlegi 10-12 százalékról". A keddi volt az utolsó nap, amikor a fogyasztók igénybe vehették a legfeljebb 7500 dolláros adójóváírást.

A helyzet negatívan befolyásolja a Ford pénzügyi teljesítményét. Az elektromos járművekre szakosodott Model e üzletág vesztesége mintegy 1,3 milliárd dollár volt a második negyedévben, miközben 31 százalékkal esett az értékesítés. A vállalat előrejelzése szerint a szegmens teljes vesztesége idén elérheti akár az 5,5 milliárd dollárt.

(MTI)