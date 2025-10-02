Külföld :: 2025. október 2. 07:13 ::

Elkészült a dél-koreai-amerikai biztonsági megállapodás váza

Megállapodott Dél-Korea és az Egyesült Államok a biztonsági és gazdasági témákról szóló kétoldalú egyezmény legfontosabb elemeiben - jelentette be Dzso Hjon dél-korai külügyminiszter a Yonhap hírügynökségnek adott interjúban, amelyet csütörtökön tettek közzé.

Hozzátette, hogy Szöul szeretné, ha a biztonsági megállapodást még ebben a hónapban véglegesítenék, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének csúcstalálkozója előtt, amelyet Kjongdzsuban rendeznek meg.

"A biztonság terén a megállapodás általánosságban már megszületett, és lehetővé teszi számunkra, hogy a szükséges területeken fokozzuk védelmi képességeinket" - fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy az egyezmény a védelmi kiadások növelését is tartalmazza.

Szerdán I Dzsemjong dél-koreai elnök is megerősítette, hogy jövőre jelentősen, több mint nyolc százalékkal megemelik a védelmi költségvetést.

A gazdasági témákról Dzso Hjon az interjúban azt mondta, hogy Washington vizsgálja a vámok csökkentésének lehetőségét, valamint a devizaárfolyamok ügyét, és "élénken tárgyalnak", de a teljes megállapodáshoz szerinte még időre lesz szükség. Az átfogó megállapodás része a korábban már bejelentett, 350 milliárd dolláros befektetési csomag is, amelyet Dél-Korea az Egyesült Államokban tervez kivitelezni.

(MTI)