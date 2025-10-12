Külföld, Elcsatolt részek :: 2025. október 12. 22:57 ::

Egy felmérés szerint a románok többsége nem tart attól, hogy Oroszország megtámadná az országot

A románok 58 százaléka alacsonynak vagy nem létezőnek tartja annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadja Romániát. Ha azonban ez mégis bekövetkezne, alig egyharmaduk bízik abban, hogy a román hadsereg képes lenne kitartani 48 órán át, ameddig szövetségesei segítségére sietnének a NATO szabályzatának megfelelően - derült ki egy vasárnap közzétett friss felmérésből.

Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által készített, az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmérés válaszadóinak 33 százaléka ítélte meg úgy, hogy nagy a kockázata egy orosz támadásnak, 9 százalékuk pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A megkérdezettek 49 százaléka szerint egy támadás esetén a román hadsereg nem tudna kitartani 48 órán át, 16 százalékuk pedig nem válaszolt.

A romániaiak 48 százaléka továbbra is ellenzi a 2007-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását Romániában, 43 százalékuk viszont már egyetértene ezzel. Tavaly februárban szintén az Avangarde még 58-35 százalékos határozott elutasítást mért a sorkatonai szolgálat visszaállításával kapcsolatban.

A mostani felmérésben a megkérdezettek 58 százaléka egyetért azzal, hogy a NATO-tagállamok - köztük Románia is - növeljék katonai kiadásaikat, 30 százalék nem ért egyet ezzel, 12 százalék bizonytalan a kérdésben.

A román légtérbe behatoló, pilóta nélküli drónok lelövésével a válaszadók 44 százaléka egyetért, 41 százalék ezt az adott helyzettől tenné függővé, 8 százalék szerint inkább nem kellene lenőni a drónokat, 2 százalék szerint semmiképpen nem kellene ehhez folyamodni, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A válaszadók 55 százaléka nem szeretné, hogy Románia csapatokat küldjön, ha Oroszország megtámadná a Moldovai Köztársaságot, 28 százaléka egyetértene a csapatok küldésével, 17 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A megkérdezettek 75 százaléka szerint a jelenlegi geostratégiai helyzetben "elismert szakmai kvalitásokkal" rendelkező nyugalmazott tisztnek kellene vezetnie a védelmi minisztériumot, 11 százalék szerint civilnek kell betöltenie ezt a tisztséget, 14 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A telefonos közvélemény-kutatás október 6. és 10. között készült 920 fős mintán, a hibahatár 3,4 százalék - írta az Agerpres.

(MTI)