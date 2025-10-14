Külföld :: 2025. október 14. 17:30 ::

Irán ellentmondásosnak nevezte Trump párbeszédre szóló felhívását

Irán külügyminisztériuma kedden bírálta Donald Trump amerikai elnök párbeszédről tett legutóbbi kijelentését, ami meglátásuk szerint ellentmondásban áll a washingtoni vezetés Iránnal szemben tanúsított "ellenséges és bűnös magatartásával".

A teheráni külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy Donald Trump felhívása "éles ellentétben áll" az Egyesült Államok Irán ellen irányuló lépéseivel. "Trump úr lehet a béke elnöke, vagy a háborúé – de a kettő egyszerre nem megy" - fogalmazott Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en.

Júniusban az Egyesült Államok Izraellel közösen csapást mért több iráni nukleáris létesítményre.

Aragcsi ugyanakkor megerősítette, hogy Teherán "mindig is nyitott volt a tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló diplomáciai párbeszédre".

Az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah korábban "túlzó és felháborító" elvárásnak nevezte az amerikai fél követelését az iráni atomdúsítás leállításáról, és kiemelte: az Egyesült Államok "engedelmes Iránt akar", ezért a két ország közötti vita jelenleg "megoldhatatlan".

(MTI)