Nyomoz a NAV a botrányos NKA-támogatások miatt

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott támogatások kapcsán - derül ki az adóhivatalnak a telex.hu kérdéseire küldött válaszából.

"A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ" - írta a NAV a Telexnek arra a levelére, amelyben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás azokkal a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből az NKA milliárdokkal támogatta az elmúlt években az egyik közismert hegedűművészt.

A lap emlékeztet, hogy hétfőn Tarr Zoltán elrendelte az NKA kifizetéseinek felfüggesztését, majd kedden reggel felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját.

(MTI)