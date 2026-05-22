Anyaország :: 2026. május 22. 18:46 ::

Forsthoffer Ágnes levélben kéri a távozó képviselőket, hogy jótékony célra fordítsák a végkielégítésüket

Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes május 20-ai levelét a 444 szemlézte pénteken és Jámbor András, a Párbeszéd volt képviselője is megosztotta a Facebookon.

Az Országgyűlés elnöke levelében idézte a hatályos törvényt, amely szerint a parlamenttől most búcsúzott képviselők három hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző három havi átlagának megfelelő összegű ellátásra.

A közvéleményhez egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, valamint arról is, hogy "egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni" - írta.

A házelnök úgy fogalmazott, hogy a társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve kéri fel a távozó politikusokat, "különösen azokat a volt képviselőtársainkat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak", hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célra fordítsák.

(MTI)