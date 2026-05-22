2026. május 22. 18:32

Orbán Anita a NATO-főtitikárral egyeztetett

Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter, a középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak - közölte a külügyi tárca vezetője Facebook-oldalán.

A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is "elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett".

"A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk" - tette hozzá.

(MTI)