Külföld :: 2025. október 15. 13:57 ::

Már a "csodálatos" Belgiumban is gyengül a jogállamiság

A belga szövetségi emberi jogi intézet (IFDH) szerdán közzétett jelentésében arra figyelmeztetett, hogy Belgiumban aggasztó mértékben gyengül a jogállamiság.

A független tanácsadó testület jelentése ugyanakkor hangsúlyozta: a kedvezőtlen tendencia még visszafordítható konkrét és szerkezeti intézkedésekkel. A több mint harminc ajánlást tartalmazó dokumentumot a szövetségi parlament és a kormány tagjai kapták meg a parlamenti évad kezdetén.

Martien Schotsmans, az intézet igazgatója szerint, bár a szövetségi kormányprogram elismeri a jogállamiság fontosságát, ez az elkötelezettség "túl ritkán jelenik meg a gyakorlatban". Példaként említette, hogy a hatóságok sok esetben nem hajtják végre azokat a bírósági ítéleteket, amelyek őket marasztalják el.

Az IFDH különösen aggasztónak tartja a szövetségi kormány által tervezett reformokat, amelyek a bírói hatalom függetlenségét érinthetik, köztük egy független igazságügyi szervezet, a migrációs ügyekben eljáró tanács átalakítását. A javaslat szerint ez a testület a közigazgatási szolgálat részévé válna, bíráit pedig csak öt évre neveznék ki. Az intézet szerint ez veszélyeztetné a bírói függetlenséget és a hatalmi ágak szétválasztását.

Schotsmans hangsúlyozta: "a bírók függetlensége a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való jog alapja, a jogállamiság egyik sarokköve."

A jelentés rámutat arra is, hogy a hatóságok gyakran nem hajtják végre a bírósági ítéleteket - ez különösen a menedékkérők tartós elhelyezésének hiányában tapasztalható, de hasonló problémák vannak jelen a fogvatartási körülmények, a pszichiátriai ellátás hiányosságai és az elhúzódó bírósági eljárások esetében is.

Az IFDH szerint ezek nem elszigetelt esetek, hanem "egy fokozatos erózió tünetei, amelyek határozott választ igényelnek".

Az intézet arra is figyelmeztetett, hogy a hatóságok egyre inkább korlátozzák az alapvető szabadságjogokat, például a gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való jogot. Hangsúlyozta: bár a rendfenntartás jogos cél, a tiltások és aránytalan feltételek akadályozhatják a békés tiltakozást.

"A jogállamiság megerősítése érdekében elengedhetetlen a bíróságok függetlenségének garantálása, az ítéletek végrehajtása és az alapvető jogok védelme" - fogalmazott Schotsmans, aki párbeszédet sürgetett a hatóságokkal a jogállamiság tartós megerősítését szolgáló intézkedésekről.

(MTI)