NAÜ: Irán az uránkészleteit jórészt ismert nukleáris létesítményekben tárolja

Irán a magas fokon dúsított uránkészleteit jórészt továbbra is az ismert nukleáris objektumokban, az iszfaháni, a fordói és a natanzi létesítményekben tárolja - jelentette ki vasárnap Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

Hozzátette azonban a Neue Zürcher Zeitung című svájci lapnak nyilatkozva, hogy az iráni készletek egy kisebb részét máshová vihették.

Az Iszlám Köztársaság több mint 400 kilogram magas fokon dúsított uránnal rendelkezik - mondta, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az említett iráni nukleáris létesítmények komoly károkat szenvedtek el az izraeli és amerikai légicsapásoktól a 12 napos júniusi háborúban. Irán csak abban az esetben fogja engedélyezni a NAÜ ellenőreinek a hozzáférést ezekhez a létesítményekhez, ha "nemzeti érdeket lát benne" - tette hozzá.

A NAÜ főigazgatója az atomvita békés rendezését sürgette. Mint fogalmazott, az erőszak alkalmazását utólag nem lehet meg nem történtté tenni. "Viszont az, hogy tárgyalóasztalhoz ülünk, megkímél bennünket egy újabb támadástól, bombasorozattól" - fűzte hozzá. Bíztatónak nevezte, hogy Donald Trump amerikai elnök legutóbb beszélt a diplomáciai rendezés lehetőségéről.

Irán a nyugati országok gyanúja szerint atomfegyverre kíván szert tenni, amit Teherán tagad, és védelmezi a polgári célú atomprogramhoz való jogát.

(MTI)