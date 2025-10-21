Külföld :: 2025. október 21. 20:25 ::

Vádat emeltek a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes ellen a Pegasus kémszoftver beszerzése miatt

Vádat emeltek Lengyelországban Michal Wos ellenzéki parlamenti képviselő, volt igazságügyi miniszterhelyettes ellen a Pegasus kémszoftver beszerzése miatt - közölte kedden Anna Adamiak, a főügyész szóvivője.



Fotó: Fotorzepa / Jakub Czerminski

Michal Wost hatásköri túllépéssel és kötelességmulasztással vádolták meg, mégpedig azért, mert az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány idején engedélyezte 25 millió zloty (2,3 milliárd forint) folyósítását a korrupcióellenes hivatal (CBA) számára a Pegasus beszerzésére.

A pénzt 2017-ben abból az Igazságosság Alapból utalták át a CBA-nak, amelyet a bűncselekmények áldozatainak támogatása és bűnmegelőzés céljára hoztak létre az igazságügyi tárca kötelékében. Az ügyészség szerint a CBA nem volt jogosult az ilyen forrásból származó pénzügyi támogatásra.

A Wosnak felrótt bűntettért 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A képviselővel szemben már korábban rendőrségi felügyeletet rendeltek el.

A volt miniszterhelyettes kedden az X-en azt írta: az eszközök folyósítása szerinte törvényes volt, mert az Igazságosság Alap szabályzatában a bűnözés felderítésével és megelőzésével kapcsolatos, különféle közintézmények által elvégzendő feladatok támogatása is szerepel.

Wos bírálta, hogy a jelenlegi kormány nem tette közzé azon 578 személy listáját, akiknek megfigyelése érdekében a lengyel bíróságok jóváhagyták a Pegasus alkalmazását. "Miért? Mert nyilvánosságra kellene hozniuk, hány gyilkost, pedofilt, hány szervezetten dolgozó adócsalót, kémet és egyéb bűnözőt sikerült elfogni" - írta az ellenzéki politikus.

Aláhúzta: nem számít igazságos perre, már csak azért sem, mert Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész egy október eleji rendeletével módosított azon a törvényen, amely előírja, hogy a perek lefolytatásával megbízott bírói testületeket sorsolással kell összeállítani. Az új szabály korlátozza a sorsolásos módszert, és a bírói testületek összeállításában nagyobb szerepet kapnak a bírósági elnökök személyi döntései.

Wos kifejezte abbéli reményét, hogy az ellene indítandó per nyilvános lesz. "Várom mindnyájukat a tárgyalóterembe, hogy lássák (Donald) Tusk kormányfőnek az ellenzékkel szembeni jogtalanságainak súlyát" - fogalmazott.

Az Igazságosság Alap ügye többszálú, és több ellenzéki politikust érint. A Pegasussal kapcsolatban kormánykoalíciós politikusok az illetékes parlamenti bizottság ajánlása alapján október elején ügyészségi feljelentést tettek Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen is, és lehetségesnek nevezték akár 15 évi szabadságvesztés kiszabását rá. Ezt a parlamenti bizottságot az alkotmánybíróság törvényellenesnek minősítette, a kormánykoalíció viszont nem ismeri el az alkotmánybíróság végzéseit.

Az ügy egy másik, az Igazságosság Alap által kiírt pályázatokkal összefüggő szálában az ügyészség meggyanúsította Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettest azzal, hogy szervezett bűnöző csoport tagjaként kárt okozott az állami vagyonban. Ezt az eljárást Romanowski és általában a PiS politikusai jogellenesnek tartják. A lengyel kormány 2024 végén európai elfogatóparancsot adott ki Romanowski ellen, aki ezután Magyarországon menedékjogot kért és kapott.

(MTI)