Külföld, Sport :: 2025. október 23. 22:27 ::

A NOB azt javasolja, hogy Indonézia ne rendezhessen nemzetközi sporteseményt, amíg be nem engedi a zsidókat

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolja, hogy Indonézia addig ne kapjon lehetőséget nemzetközi sportesemény megrendezésére, amíg az ország kormánya nem ad beutazási vízumot izraelieknek.

A NOB azok után foglalt egyértelműen állást, hogy a jelenleg zajló jakartai torna-világbajnokságon nem lehetnek jelen a zsidó állam képviselői. Indonézia - a legnépesebb muszlim többségű ország - és Izrael között jelenleg nincs diplomáciai kapcsolat, és ez így marad, amíg utóbbi nem ismeri el szabad és szuverén államként Palesztinát. Két és fél éve, 2023 márciusában a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) megvonta Indonéziától az U20-as világbajnokság rendezési jogát az izraeliek indonéziai részvételének ellenzése miatt.

"Ezek a döntések megfosztják a sportolókat a békés versenyzés jogától, és megakadályozzák, hogy az olimpiai mozgalom megmutassa a sport erejét" – áll a NOB végrehajtó bizottságának közleményében. "Minden arra jogosult sportolónak, csapatnak, sporttisztviselőnek, hivatalos személynek a rendező ország részéről bármilyen formájú megkülönböztetés nélkül engedélyeznie kell a részvételt."

A levél kitér arra is, hogy az olimpiai mozgalmat irányító alapelvek közé tartozik a politikai semlegesség, és az, hogy nincs megkülönböztetés.

A NOB határozottan jelezte azt is, hogy amíg az indonéz kormány nem ad megfelelő garanciákat, hogy minden résztvevő az állampolgárságától függetlenül beléphet az országba, addig leállítja a párbeszédet az országgal az olimpia, az ifjúsági olimpia és egyéb ötkarikás esemény lehetséges rendezéséről. Ezenkívül azt is javasolja a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy ne rendezzenek versenyeket, eseményeket vagy találkozókat Indonéziában, amíg ezeket a garanciákat az indonézek nem adják meg.

A NOB a kérdés megvitatására meghívta az indonéz felet a lausanne-i székhelyére.

Az indonézek korábban jelezték, hogy a jövőben otthont adnának nyári olimpiának.

(MTI)