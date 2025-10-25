Külföld :: 2025. október 25. 08:41 ::

Az ENSZ-főtitkár üzent Rubiónak: az UNRWA a Gázában végzett humanitárius tevékenységek kulcsszereplője

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatala (UNRWA) a világszervezet Gázai övezetben végzett humanitárius tevékenységének kulcsfontosságú ügynöksége és nincs köze a térséget ellenőrző Hamászhoz - jelentette ki helyi idő szerint péntek este az ENSZ-főtitkár.

António Guterres az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio azon bejelentésére reagált, amely szerint az ügynökség "a Hamászhoz köthető", így nem lesz a jövőben szerepe az övezetben.

Farhan Haq, a főtitkár szóvivője ezzel kapcsolatban elmondta, bár az UNRWA "kisszámú alkalmazottja" valóban bizonyíthatóan tartott fenn kapcsolatokat a Hamásszal, az ügynökség azonnal elbocsátotta az említett munkatársakat.

"Más esetekben nem találtunk kapcsolatokat, és hitelesen bizonyítani sem lehetett az erről szóló állításokat" - szögezte le.

Hozzátette: az UNRWA jelenleg is aktív az övezetben és folytatni kívánja tevékenységét.

A hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság (ICJ) a héten közzétett tanácsadói véleménye szerint Izrael köteles gondoskodni arról, hogy a gázai civil lakosság alapvető szükségleteit kielégítsék. A testület hozzátette azt is, hogy Izraelnek támogatnia kell az UNWRA által nyújtott segélyezési erőfeszítéseket a Gázai övezetben.

A zsidó terrorállam tavaly tiltotta be az UNRWA működését Gázában, arra hivatkozva, hogy több munkatársa a Hamásznak, illetve ahhoz kapcsolódó csoportoknak dolgozik.

(MTI nyomán)