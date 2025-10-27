Külföld :: 2025. október 27. 19:31 ::

Baljós készülődés: az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül

Elindult Venezuela felé a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és a hadihajó harci köteléke Horvátországból – írja a Newsweek nyomán a Portfólió.



Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül – a térségbe csoportosított kb. egy tucat hadihajót most még kiegészíti egy repülőgép-hordozó és ennek kísérete is.

A USS Gerald R. Ford hivatalosan a „narkoterroristák” – vagyis drogcsempészek elleni katonai műveleteket támogatja majd, azonban a legtöbb elemző egyetért abban, hogy néhány halászcsónak kilövéséhez a Venezuela mellett összevont katonai képesség már most is túlzás.

Lindsey Graham republikánus szenátor a napokban beszélt arról, hogy szerinte Trump már döntött: el fogja távolítani Venezuela éléről az USA által illegitimnek tekintett Nicolas Maduro elnököt.

Ezt maga Trump nem erősítette meg, viszont többször is nyíltan kijelentette, hogy szárazföldi csapást fontolgat Venezuela ellen.