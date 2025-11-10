Hétfőn megjelent a bíróság előtt az a férfi, aki tavaly decemberben szándékosan hajtott autójával a kelet-németországi Magdeburg karácsonyi vásárának látogatói közé, a gázolásban hatan meghaltak, 338-an pedig megsérültek - írja a Guardian és a Deutsche Welle nyomán a Telex.
Zoom
Fotó: Jan Woitas / dap / AFP
Az 51 éves Taleb Al Abdulmohsen szaúd-arábiai pszichiátert hétfőn bilincsben és lábvasban vitték a bíróságra, a tárgyalás idejére golyóálló üvegkonténerben helyezték el. Abdulmohsen 2006-ban "menekültként" érkezett Németországba Szaúd-Arábiából, és 2020 óta pszichiáterként dolgozott.
A főügyész több órán át olvasta fel a vádiratot, a férfit többrendbeli gyilkossággal, többszörös emberölési kísérlettel vádolják, amiért 2024. december 20-án szándékosan belehajtott kétonnás, 340 lóerős autójával a járókelők közé. A szöveg szerint a gondosan megtervezett támadás 19:02 és 19:04 között történt, az elgázoltak közül többen azonnal meghaltak. 338 ember megsérült, közülük 31-en maradandó egészségkárosodást szenvedtek.
Zoom
További fotók: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / AFP
Abdulmohsent az iszlám kritikusaként és "szélsőjobboldali" nézetek, valamint radikális összeesküvés-elméletek támogatójaként írták le, akit egy vita után személyes haragja és az őt ért vélt igazságtalanság vezérelt. Saját magát "exmuszlimként" határozza meg. A Szaúd-Arábia keleti részében fekvő el-Hofufból származik. Síita muzulmán, eltérően az ország népességének 90 százalékát kitevő szunnita többségtől. Ha bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
Zoom
Abdulmohsen az első tárgyalási nap ebédszünete előtt azt kérte, hogy válaszolhasson a vádakra, azt mondta, hogy "órákig, talán napokig" is szeretne majd beszélni a történtekről. A bíró biztosította, hogy elegendő időt kap majd.
A gázoló az év elején több áldozatot is megdöbbentett azzal, hogy a börtönből bocsánatkérő leveleket küldött nekik.
A magdeburgi tárgyalótermet 4,5 millió euróból építették a tárgyalásra. Több mint 170 társfelperes és ügyvédeik számára biztosít helyet. A tárgyalás, amelyre körülbelül 50 napot szánnak, várhatóan márciusig is eltart.
Zoom
A szaúdi hatóságok háromszor is figyelmeztették Németországot a magdeburgi gázolóval kapcsolatban, és többször kérték a kiadatását.
A szaúdiak először 2007-ben hívták fel a német hatóságok figyelmét a férfi különböző radikális nézeteire, és abban az évben, illetve egy évvel később is kérték a szökevénynek tekintett férfi kiadatását, de Németország ezt visszautasította.