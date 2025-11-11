Külföld, Gazdaság :: 2025. november 11. 15:50 ::

Egyre jobban halad a német gazdaság tönkretétele

A német feldolgozóipar soha még nem látta ennyire rossznak a saját versenyképességét, mint jelenleg - derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet októberben végzett felméréséből.

Az októberi felmérésben megkérdezett vállalatoknak 36,6 százaléka szerint romlott a versenyképessége az Európai Unión kívüli vállalatokkal szemben. A legutóbbi, júliusi felmérésben ez az arány még 24,7 százalék volt.

"Az ifo felméréseiben még soha nem volt ilyen magas ez az arány" - áll a közleményben.

Európán belül is növekszik a nyomás: az EU-tagállamokkal szemben csökkenő versenyképességet észlelő vállalatok aránya 12,0 százalékról 21,5 százalékra emelkedett - ez szintén negatív rekord. "A német ipar versenyképessége új mélypontra jutott" - kommentálta a fejleményeket Klaus Wohlrabe, az ifo-felmérések vezetője. "Ez mutatja, milyen erősen hatnak mára a strukturális problémák."

A felmérés minden ágazatban a versenyképesség gyengülését mutatta ki. Különösen drámai helyzet alakult ki az energiaintenzív vállalatoknál. A vegyiparban több mint minden második vállalat jelentette, hogy csökken a versenyképessége. Hasonlóan magas az arány az elektronikai és optikai termékek gyártói körében (47 százalék). A gépgyártásban az arány körülbelül 40 százalék.

"A strukturális problémák ismertek - most az a fontos, hogy határozottan kezeljük őket" - mondta Wohlrabe. "Mélyreható reformok nélkül Németországot az a veszély fenyegeti, hogy még tovább lemarad a nemzetközi összehasonlításban."

Katherina Reiche német gazdasági miniszter széleskörű reformokat szorgalmaz, hogy Németország ismét vonzóvá váljon. "A helyzet komoly" - mondta a CDU-politikus hétfőn egy beszédében Berlinben. Németország strukturális válságban van. A csúcscsoportba való tartós visszatéréshez szerinte "átfogó fitneszprogramra" van szükség - "egy 2030-as menetrendre".

A harmadik negyedévben is csökkent a vegyipar forgalma

A harmadik negyedévben újabb visszaeséseket szenvedett el a német vegyipari és gyógyszeripari ágazat, a termelés és a bevétel egyaránt csökkent a VCI ágazati képviseleti szervezet közleménye szerint.

"Különösen a vegyiparban mindenhol gondok vannak. Termelés, forgalom, árak, kihasználtság: minden mínuszban van" - mondta Wolfgang Große Entrup, a VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.) ügyvezető igazgatója.

A tavalyi év azonos időszakához képest az ágazati értékesítési árbevétel 2,3 százalékkal, 52,1 milliárd euróra csökkent, a termelés 1,5 százalékkal esett vissza, miközben az árak enyhén csökkentek. Az alacsony kereslet miatt a termelőüzemek csak 70 százalékos kihasználtsággal működtek, ami a jövedelmezőségi küszöb alatt marad. A foglalkoztatottak száma Németországban kissé csökkent, körülbelül 478 ezerre.

A gyógyszeripar ugyan növekszik, de a vegyipar mélyen mínuszban van. A harmadik negyedévben azonban a gyógyszeripar támogatta az autó- és gépgyártás után a harmadik legnagyobb német iparágat. A gyógyszeriparban a termelés éves szinten 3,4 százalékkal nőtt, míg a vegyiparban 4,3 százalékkal visszaesett.

A VCI megerősítette idei előrejelzését. E szerint a termelés legjobb esetben stagnál, az árbevétel pedig az enyhén csökkenő árak miatt 1 százalékkal, 221 milliárd euróra csökken. Az energiaintenzív vegyipar már régóta szenved a magas energiaárak, a gazdasági visszaesés és a világpiacon tapasztalható alapvető vegyi anyagok túlkínálata miatt. Ehhez hozzájön még a kiszámíthatatlan amerikai vámpolitika is. Vegyipari vállalatok, mint a BASF és az Evonik, nagy megtakarítási programokat és létszámleépítéseket jelentettek be.

