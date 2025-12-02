Külföld :: 2025. december 2. 15:32 ::

Hamászos adománygyűjtés miatt vettek őrizetbe két embert Dániában

Dániában a hatóságok őrizetbe vettek két embert, akik a gyanú szerint több mint ötmillió dán koronányi adományt gyűjtöttek össze a Hamász javára - jelentette be kedden a koppenhágai rendőrség.

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint egyikőjüket, egy 28 éves férfit kedd reggel vették őrizetbe, míg társa, egy 59 éves férfi már egy ideje előzetes letartóztatásban van.

A Ritzau dán hírügynökség és a TV2 dán televíziós csatorna a fővároshoz közeli Frederiksberg bíróságára hivatkozva azt közölte, a két ember összesen csaknem 5,7 millió dán koronát (290,6 millió forint) gyűjtött össze az Európai Unió által terroristaszervezetnek minősített Hamász javára, az összeg pedig a gyanú szerint egy dán vagy egy külföldi hálózaton át jutott el a terroristákhoz.

A két férfi tagadta az ellene felhozott vádakat.

(MTI nyomán)