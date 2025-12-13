Külföld :: 2025. december 13. 13:36 ::

Epstein-ügyes képek nyilvánosságra hozatalával próbálnak Trumpra nyomást gyakorolni a demokraták

A képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata törvényhozói, akik a néhai elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein bűncselekményeit vizsgálják, pénteken több tucat fotót tettek közzé, amelyeken feltárulnak kapcsolatai ismert személyiségekkel, köztük prominens törvényhozókkal és vállalkozókkal.



Kép: AP

Az amerikai képviselőház demokrata törvényhozói nyilvánosságra hoztak egy válogatást az egykori üzletember és elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein hagyatékából származó fotókból, köztük néhányat Donald Trump amerikai elnökről, Bill Clinton volt elnökről és a kegyvesztett, a brit királyi családból "kitagadott", hercegi címétől megfosztott Andrásról.

Az eredetileg a képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata törvényhozói által közzétett többtucatnyi fotó csak egy kis része annak a több mint 95 ezer fotónak, amelyet Epstein hagyatékától kaptak, aki állítólag 2019-ben öngyilkos lett egy New York-i börtöncellában, miközben szexkereskedelem vádjával a bírósági tárgyalására várt.

A pénteken nyilvánosságra hozott fotók különállóak attól az ügytől, amelynek aktáit az igazságügyi minisztérium most kénytelen kiadni, de a várakozás egyre nő, mivel a Trump-kormányzat jövő héten lejáró határidővel szembesül az Epstein-aktákkal, amelyek évek óta összeesküvés-elméletek és spekulációk forrásai.

A fotógyüjteményt feliratok és kontextus nélkül adták ki, és egy olyan fekete-fehér képet tartalmaz, amelyen Trump hat nő mellett látható, akiknek az arcát elsötétítették.

A képviselőház felügyeleti bizottságának demokratái által közzétett, dátum nélküli, szerkesztett fényképen Donald Trump egy csoport nővel látható.



Ez a dátum nélküli, szerkesztett fotó, amelyet a képviselőház felügyeleti bizottságának demokratái adtak ki, Donald Trumpot ábrázolja, amint nők egy csoportjával áll (kép: AP)

Az elnök közölte, hogy nem látta a pénteken nyilvánosságra hozott, Epstein birtokán készült fotókat, de megjegyezte, hogy az "nem nagy ügy". Trump azt mondta, Epstein "Palm Beach egész területén" ott volt, és "mindenkivel volt közös fotója".

Robert Garcia képviselő, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokrata képviselője nem mondta el, hogy a fotókon szereplő nők közül bármelyik is volt-e visszaélés áldozata, de hozzátette: "Az első naptól kezdve az volt a célunk, hogy minden olyan fotót, minden olyan információt, amely az áldozatok bármelyikének bármilyen sérelmére vezethet, töröljünk".

Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője azzal vádolta a demokratákat, hogy "szelektíven, véletlenszerű szerkesztéssel válogatott fotókat adnak ki, hogy hamis narratívát próbáljanak kreálni", és ezt egy "Trump elnök elleni demokrata átverés" részének nevezte.



A képviselőház felügyeleti bizottságának demokratái által közzétett, dátum nélküli, szerkesztett fotó Donald Trumpot ábrázolja (kép: AP)

A fotók közül több már nyilvánosan keringett. A demokraták ígéretet tettek arra, hogy a következő napokban és hetekben is folytatják a fotók közzétételét, mivel nyomást akarnak gyakorolni Trumpra amiatt, hogy republikánus kormánya korábban megtagadta az Epstein-ügyben készült dokumentumok kiadását.

Garcia elmondta, hogy munkatársai az Epstein hagyatékától kapott képek mintegy negyedét nézték át, amelyek között olyan fotók is vannak, amelyeket neki küldtek, vagy amelyek a birtokában voltak.

"Donald Trumpnak most azonnal ki kell adnia az aktákat az amerikai nyilvánosságnak, hogy kiderüljön az igazság, és valóban igazságot szolgáltassunk az áldozatoknak" - jelentette ki Garcia.



A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokratái által közzétett, dátumozás nélküli képen Larry Summers, balra, felesége, Elisa New, középen, és Woody Allen látható egy repülőgépen (kép: AP)

Péntek reggel először 19 fotót tettek közzé, majd a nap folyamán még nagyjából 70 továbbit, köztük egy olyan képet, amelyen Epstein fürdik, egy fotót, amelyen duzzadt ajakkal látható, fotókat az otthonáról és egy olyan fotót, amelyen a botrányról szóló könyvvel pózol.

Trump, aki egykor közeli barátja volt Epsteinnek, azt mondta, hogy már jóval azelőtt elváltak útjaik, hogy a férfi szembesült volna a szexkereskedelem vádjával.

Bill Clinton volt amerikai elnök is bagatellizálta Epsteinnel való kapcsolatát: elismerte, hogy Epstein magángépén utazott, de szóvivőjén keresztül azt mondta, hogy nem volt tudomása a néhai pénzember bűncselekményeiről.

Clintont Epstein ismert áldozatai sem vádolták soha visszaéléssel. A képviselőházi bizottság republikánus tagjai azonban nyomást gyakorolnak rá és Hillary Clintonra, hogy tanúskodjanak a vizsgálat során.



A Képviselőház felügyeleti bizottságának demokratái által közzétett, dátum nélküli, szerkesztett fotón Steve Bannon (balra) Jeffrey Epsteinnel beszélget (kép: AP)

A republikánus irányítás alatt álló bizottság szóvivője azt is elmondta, hogy a bizottság által kapott dokumentumokból semmi sem utal Trump "bármilyen szabálysértésére".

A fotókiadványban Steve Bannon jobboldali politikus, Richard Branson és Bill Gates milliárdosok, Woody Allen filmrendező, Larry Summers volt pénzügyminiszter és Alan Dershowitz jogászprofesszor képei is szerepeltek.

A férfiak tagadták, hogy bármi rosszat tettek volna Epsteinnel, aki számos magas rangú személyiséget tudhatott baráti körében.

Egyes törvényhozók azonban úgy vélik, hogy más nagyhatalmú személyiségek is érintettek lehetnek Epstein visszaéléseiben, ha az igazságügyi minisztérium teljes ügyiratai nyilvánosságra kerülnek.

(Euronews nyomán)