Kiáll a francia kormány a korrupcióval gyanúsított kulturális miniszter mellett

Rachida Dati "teljes mértékben megérdemli a helyét a francia kormányban" - közölte pénteken Maud Bregeon kormányszóvivő egy nappal azután, hogy a korrupció miatt indított nyomozás keretében házkutatást tartottak a kulturális miniszter otthonában és a párizsi 7. kerületi városházán.

"Rachida Dati mindig is ártatlannak vallotta magát, és nyilvánvalóan ártatlannak tekintendő. Nincs miről beszélni" - tette hozzá a kormányszóvivő az RTL kereskdelmi rádióban, amikor a miniszterrel kapcsolatos ügyészi vizsgálatokról kérdezték.

A kulturális minisztert azzal gyanúsítják, hogy 299 ezer eurós honoráriumot kapott a francia GDF Suez energiavállalattól, amikor még európai parlamenti képviselő volt (2009-2019), anélkül, hogy annak forrását bejelentette volna az Európai Parlamentnek.

Az eljárás "aktív és passzív korrupció, befolyással való visszaélés, közpénzek hűtlen kezelése, orgazdaság és e bűncselekmények pénzmosása" miatt indult, "Rachida Dati európai parlamenti mandátumának gyakorlásával összefüggésben" - írta Jean-François Bohnert pénzügyi ügyész a közleményében.

A France 2 közszolgálati televíziócsatornán június elején sugárzott tényfeltáró riport szerint a francia energiaóriás pénzeszközei egy ügyvédi irodán, a STC Partnersen keresztül jutottak el Rachida Dati számláira 2010-ben és 2011-ben. A France 2 szerint a bevétel forrását nem jelentette be a képviselőnő az Európai Parlamentnek, ahogyan az az összeférhetetlenség elkerülése érdekében szükséges.

A marokkói apától és algériai anyától született Rachida Datinak egy másik ügyben is bíróság elé kell állnia korrupció és befolyással üzérkedés gyanúja miatt, a pert 2026. szeptember 16. és 28. között tartják meg.

A tárgyalásra így hat hónappal a párizsi önkormányzati választások után kerül sor, amelyeken a tárcavezető a szalonjobboldal párizsi főpolgármester-jelöltjeként indul.

Ez utóbbi ügyben Rachida Datit azzal gyanúsítják, hogy 2010 és 2012 között elfogadott 900 ezer eurót a Renault-Nissan leányvállalatától, az RNBV-től úgy, hogy tényleges munkát nem végzett érte. Abban az időben ügyvédként és európai parlamenti képviselőként (2009-2019) dolgozott, és a gyanú szerint utóbbival fedezte, hogy pénzért lobbizott az Európai Parlamentben. A francia vizsgálóbírák úgy vélik, hogy Dati európai parlamenti tevékenysége lobbizásnak minősül, ami "összeegyeztethetetlennek tűnik mind a mandátumával, mind a jogi szakmával" .

A kulturális miniszter, aki Nicolas Sarkozy elnöksége (2007-2012) elején két évig igazságügyi miniszter volt, úgy véli, hogy az ügy elévült, és már számos fellebbezést adott be az eljárás lezárása érdekében.

A jobboldalról érkezett 59 éves kulturális tárcavezető a jobboldal egyik legbefolyásosabb személyisége, és a 2026-as önkormányzati választásokon (március 15. és 22.) Párizs főpolgármester-jelöltje lesz.

(MTI nyomán)