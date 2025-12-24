Külföld :: 2025. december 24. 19:27 ::

Irán nem tudja tovább gázzal ellátni a szomszédos Irakot

Az energiaválságtól szenvedő Irán nem tudja tovább gázzal ellátni egyik legfőbb térségbéli vásárlóját, a szomszédos Irakot - az iráni gázszállítások teljes leállítását jelentette be az iraki villamosenergiaügyi minisztérium.

Az iraki hálózat ezzel mintegy 4500 megawatt áramtól esik el - ismertette az INA állami hírügynökség.

Az iráni fél a gázszállítások leállításáról írásos jegyzékben tájékoztatta a bagdadi minisztériumot. A teheráni vezetés közelebbről nem meghatározott, "előre nem látható körülményekre" hivatkozott indoklásként.

A bagdadi kormány a helyi olajügyi minisztériummal egyeztetve "alternatív intézkedéseket" hozott az erőműveknél jelentkező gondok enyhítésére.

Irak Törökország mellett az iráni gáz legfontosabb vásárlója. Irak országos áramszükségleteinek nagyjából harmadát fedezi iráni gázimportból. Viszont Teherán az utóbbi években már csökkentette a szomszédos országnak szállított mennyiségeket a hazai növekvő kereslet fedezése végett. Emellett az iráni olaj túlnyomó részét Kína vásárolja fel.

Irán a világ egyik legnagyobb olaj- és földgázkincsével rendelkezik, ennek ellenére súlyos energetikai válsággal küzd. Ennek okaiként az ország elleni nemzetközi szankciókat, a hiányzó infrastrukturális beruházásokat, valamint a burjánzó korrupciót és a rossz gazdálkodást emlegetik.

Mindemellett Irak fontos stratégiai partnernek minősül Irán számára, így a gázszállítások leállítása Donald Trump amerikai elnök politikájával állhat összefüggésben, aki nyomás alá akarja helyezni az Iszlám Köztársaságot olyan szankciókkal, amelyek a gáz- és olajexportjának megnehezítését szolgálják.

Irakban viszont több évtizedes háború és konfliktusok után továbbra is áramhiány van, és gyakran vannak áramszünetek, főleg a nyári melegben. 2019-ben emiatt tömegtüntetések is kitörtek az országban, amelyek során százak vesztették életüket és ezrek sérültek meg. Félő, hogy a kieső iráni gázszállítások következtében megismétlődhet egy ilyen helyzet.

(MTI)