A nyereség hajszolása is hozzájárulhatott a svájci bárban történt tragédiához

A svájci Crans-Montana városában található Le Constellation étterem felújítási munkálatait, ahol a szilveszteri tragikus tűzvész történt, Facebookon található fotók dokumentálják, amelyeken maguk az üzemeltetők is láthatók az építkezésen.

Az olasz La Repubblica számos beszámolót gyűjtött össze arról, hogyan változott az étterem. Az első munka a földszinten lévő asztalok számának növelése és az alapterület bővítése volt.

Erwan Bovier, a szórakozóhely egyik törzsvendége a La Repubblicának elmondta, hogy „ennek eléréséhez több mint a felére szűkítették a pincébe vezető lépcsőt, amelyet így alig egy méter széles lejtővé alakítottak át, ahonnan lehetetlen elmenekülni, ha több száz ember zsúfolódik odalent” – írja az Economx.

Carmelo La Spina, az üdülőhely szabómestere a Repubblicának megemlítette, hogy a leégett szórakozóhely egykor a város találkozóhelye volt. Aztán az ingatlan- és bérleti díjak az egekbe szöktek, és a bár Jacques Moretti és felesége, Jessica Maric, egy szicíliai szülőktől származó francia nő kezébe került. A felújítások folyamatosak voltak: egy szükséges döntés, hogy elkerüljék a csődöt.



Gyászolók egy rögtönzött megemlékezésen a Le Constellation bár előtt 2026. január 4-én (fotó: Umit Bektas/Reuters)

„A tulajdonos (a Repubblica szerkesztői megjegyzés szerint Julien Beytrison, a La Perle Noire utazási iroda tulajdonosa) odáig ment, hogy valamivel kevesebb, mint 40 ezer svájci frank (közel 16,5 millió forint) bérleti díjat kért havonta” – mondta a Repubblicának egy nagy helyi szálloda vezetője, aki egy évig vezette a Le Constellationt, egyben hozzátette, hogy ilyen bérleti díj kitermeléséhez túlzásokba kell menni.

A Moretti család, akiknek gyakran gondot okozott a bérleti díj kifizetése, először a földszinten lévő asztalok számának növelésére törekedett, ezáltal növelve annak alapterületét.

Szemtanúk szerint a klub szilveszterkor több száz fiatalt vonzott, egy „felnőtt” estét ígérve.

„Hivatalosan 18 éven felülinek kellett lenni, asztalt foglalni és 100 frankos jegyet fizetni a szilveszteri partira. Amikor elmondtam a recepción, hogy hat 16 és 17 év közötti barátom van, azt mondták, hogy ha felnőtt igazolványát mutatják fel, senki sem fogja megállítani őket. Sajnos megfogadtuk a tanácsukat” – közölte a La Repubblicával egy 19 éves túlélő, Mia Perrin Cransból.

„Mielőtt elszabadult volna a pokol...bementünk és vettünk egy üveg vodkát 300 euróért (mintegy 115 ezer forintért). A Constelben már tucatnyi tizenhat éves iszogatta a vodkáját, ujjongva annak a teljesítménynek, hogy ott voltak, ahol állítólag tilos” – emlékezett vissza a tragikus éjszakára az olasz hírportálnak a 17 éves Laeticia S. Lausanne-ból.

A svájci tragédia miatt megvádolhatják a bár tulajdonosait – emlékeztet az Economx.

Az eljárás eredménye egyben vádemelés lehet a felelősök ellen.