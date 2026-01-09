Külföld :: 2026. január 9. 07:31 ::

A brazil elnök megvétózta azt a törvényt, amely csökkenthetné Bolsonaro börtönbüntetését

Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök vétót emelt azon törvény ellen, amely csökkenthetné Jair Bolsonaro volt államfő 27 éves börtönbüntetését.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére 2023-ban tett kísérlet miatt.

A latin-amerikai ország parlamentjében decemberben elfogadott törvényjavaslat valamivel több mint két év szabadságvesztésre mérsékelné Bolsonaro büntetését. Ugyanakkor a kongresszus még felülbírálhatja Lula da Silva elnöki vétóját.

A törvényjavaslat egyben csökkenthetné a 2023 januárjában kitört zavargások miatt elítéltek börtönbüntetését is, amikor Bolsonaro hívei megrohamozták az elnöki palota, a legfelsőbb bíróság és a kongresszus épületeit.

A zavargások nyomán mintegy kétezer embert vettek őrizetbe, sokakat közülük el is marasztaltak egyéb bűncselekmények mellett puccskísérlet miatt.

"Az (összeesküvőket) pártatlan és átlátható eljárást kaptak és annak végén erős bizonyítékok alapján ítélték el őket" - mondta Lula de Silva a zavargások harmadik évfordulóján tartott rendezvényen.

"Január 8. a demokrácia győzelmét jelöli történelmünkben. Azok feletti győzelmet, akik a hatalmat erőszakkal próbálták megragadni, fittyet hányva a választásokon kinyilvánított közakaratra" - hangoztatta.

A baloldali elnök már decemberben kijelentette, hogy meg fogja vétózni az előterjesztést.

(MTI)