Svédországban előzetes letartóztatásba helyezték egy kiberbiztonsági cég Oroszországnak kémkedő ügyvezetőjét

Svédországban előzetes letartóztatásba helyezték egy kiberbiztonsági cég ügyvezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz hírszerzésnek dolgozott - közölte pénteken az ügyben eljáró ügyész.

Mats Ljungqvist az ügy részleteit ismertető közleményében azt írta, hogy bár a nyomozás még csak a korai fázisában van, de eddigi adatok arra utalnak, hogy a korábban a svéd hadsereg tanácsadójaként foglalkoztatott férfi információkat adott át az orosz hírszerző szolgálatoknak.

A harmincas éveiben járó gyanúsított 2018 és 2022 között nyújtott informatikai szolgáltatást a svéd hadseregnek. 2024-ben kiberbiztonsági céget alapított azzal a céllal, hogy "támadó kiberműveleteket" hajtson végre. Az ügyész szerint a múlt év eleje óta kémkedett Oroszországnak.

(MTI)