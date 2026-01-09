Külföld :: 2026. január 9. 19:49 ::

Több ezer gazda tüntetett Varsóban a Mercosur-megállapodás ellen

Több ezer gazda tüntetett pénteken Varsóban az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen.

A szervezők szerint a tiltakozáson mintegy tízezren vettek részt. A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé, a rendőrség azonban nem engedte be a gépeket a belvárosba, így a tüntetők gyalog vonultak a főváros utcáin.

A gazdák képviselői hangsúlyozták: a Mercosur-megállapodásban foglalt mechanizmusok nem védik eléggé a termelőket.

A tüntetők képviselőit délelőtt fogadta Karol Nawrocki elnök, ezt követően a tiltakozók a főváros egyik jelképének tartott Kultúrpalotánál gyűltek össze, onnan a parlament épülete elé, majd a kormányfői hivatalhoz vonultak.

A hivatalba bejutva a gazdák küldöttsége találkozót kért Donald Tusk kormányfőtől. Miután kérésüket nem teljesítették, a küldöttség ülősztrájkot kezdett az épületben.

Slawomir Izdebski, a mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének vezetője újságírókkal közölte: a gazdák a kormányfői hivatal előtt megpróbálnak sátrakat verni.

Damian Murawiec, a tiltakozás másik vezetője a sajtónak elmondta: a gazdák azt vetik a kormány szemére, hogy "túl korán adta fel a Mercosur-megállapodás elutasításához szükséges blokkoló kisebbség létrehozását" az Európai Unió Tanácsában.

Közben az uniós testület a tiltakozás befejezése előtt előzetesen jóváhagyta a megállapodást. Lengyelország négy másik országgal együtt nemmel szavazott.

Az uniós döntésért Donald Tusk az előző lengyel kormányokat tette felelőssé péntek délutáni sajtóértekezletén, miközben Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője Tusk kormányát hibáztatta azért, hogy az ügyben nem sikerült létrehoznia a blokkoló kisebbséget ez EU-ban.

(MTI)