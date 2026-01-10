Külföld :: 2026. január 10. 10:27 ::

Aggódik az EU az iráni tüntetések áldozatait említő jelentések miatt

Az Európai Unió nagy aggodalommal követi az iráni tüntetések áldozatairól szóló jelentéseket, és elítéli a biztonsági erők által alkalmazott erőszakot, az önkényes fogva tartást és megfélemlítést - jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szombaton.

Az Európai Unió nevében kiadott közleményében Kaja Kallas hangsúlyozta: az EU szolidaritását fejezi ki az iráni néppel, amely jogos vágyát fejezi ki egy jobb élet, a szabadság és a méltóság iránt.

Kijelentette: minden olyan személyt, akit alapvető jogainak gyakorlása miatt jogtalanul tartanak fogva, azonnal szabadon kell engedni.

"Felszólítjuk az iráni hatóságokat, hogy tartsák be az ország nemzetközi kötelezettségeit, és teljes mértékben tartsák fenn a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságához való jogot" - fogalmazott.

Az Európai Unió felszólít továbbá az információhoz való hozzáférés jogának biztosítására, többek között az internet helyreállítására - tette hozzá közleményében az uniós diplomácia vezetője.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Köztársaság "nem hátrál meg a szabotőrök elől", miközben a 13. napja tartó tüntetések egyre nagyobb méreteket öltenek az országban.

Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights pénteken este 51 halálos áldozatról tett közzé jelentést. A Time magazin értesülése szerint hat teheráni kórházban együttvéve több mint 200, többségében éleslőszertől életét vesztő tüntető holttestét számolták össze.

