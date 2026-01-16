Külföld, Háború :: 2026. január 16. 19:48 ::

Ukrán és orosz állampolgárokat vádol szabotázsakciókkal a lengyel ügyészség

Szabotázsakciók előkészítésével és végrehajtásával, ezen belül gyúlékony anyagokat tartalmazó csomagok szétküldésével vádoltak meg négy ukrán és egy orosz állampolgárt Lengyelországban - közölte pénteken a lengyel államügyészség.

Az öt férfit az orosz hírszerzés javára folytatott tevékenységgel vádolták meg, valamint azzal, hogy 2024 nyarán a logisztikai és légiforgalmi infrastruktúra elleni szabotázsakciókban, valamint ezek előkészítésében vettek részt.

A szabotázsakciók abból álltak a vád szerint, hogy a férfiak öngyulladó szerkezeteket tartalmazó csomagokat küldtek futárszolgálattal Litvániából Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Észak-Írországba. A küldemények egy része közúti szállítás közben, illetve repülőtéri átrakodási központokban felgyulladt, és jelentős vagyoni károkat okozott.

Két "tesztcsomagot" az Egyesült Államokba és Kanadába is elküldtek.

A férfiakat más szabotázsakciók előkészítésével és ezek elkövetőinek a toborzásával is megvádolták.

Tevékenységük célja az európai államok logisztikai és légiforgalmi infrastruktúrájának destabilizálása volt a vádirat szerint, valamint a társadalmi és politikai légkör befolyásolása is az ukrajnai háború kapcsán.

Mindezeket a tetteket a lengyel ügyészség terrorjellegűeknek minősítette, és akár életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki értük Lengyelországban. A vádlottakat előzetes letartóztatásba helyezték.

A vádemelésre már január 7-én sor került, az ügyészség azonban csak most adott ki róla közleményt.

A közlemény szerint az ügyben egy hatodik férfi - egy orosz állampolgár - ellen is összegyűjtöttek terhelő bizonyítékokat. Ellene azonban nem emelhettek vádat, mert a tartózkodási helye ismeretlen. A nyomozás folytatódik, és még további gyanúsítottjai vannak - derül ki a közleményből.

(MTI)