Tizennyolc baleset történt egy rövid németországi autópálya-szakaszon a csúszós útviszonyok miatt

Németországban a jeges útviszonyok miatt 18 közlekedési baleset történt péntek hajnalban egy 25 kilométeres autópályaszakaszon, három ember életét vesztette, 11 megsérült.

Az észak-rajna-vesztfáliai balesetsorozat az A44-es autópályán, Paderborn városa közelében, Marsberg és Lichtenau csomópontok között történtek. A mentőszolgálatot éjfél után, fél kettőkor riasztották egy olyan helyszínre, ahol a csúszós útviszonyok több járművel történt baleset.

Az egyik balesetben egy teherautó ütközött papírt szállító nyergesvontatóval, ami miatt a pótkocsi kigyulladt. A teherautó sofőrjét nem tudták kiszabadítani a fülkéből, és a helyszínen meghalt. A nyergesvontató vezetőjét kórházba szállították.

További 17 baleset történt az autópálya mindkét irányában a jeges útviszonyok miatt, az egyikben két ember vesztette életét.

Az északkeleti Alsó-Szászország tartományban pénteken sok iskola bezárt a fagyos eső és a rendkívül csúszós útviszonyok miatt. A rendőrség szóvivője katasztrofálisnak minősítette az utak állapotát. Az osnabrücki rendőrség szóvivője szerint a tartományban több száz baleset történt péntek hajnalban a csúszós útviszonyok miatt.

