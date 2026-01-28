Külföld :: 2026. január 28. 20:47 ::

Horvátország sem csatlakozik a Béketanácshoz

Horvátország egyelőre nem csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz - értett egyet szerdán Zoran Milanovic államfő és Andrej Plenkovic miniszterelnök.

Plenkovic közölte: Horvátország jelenleg nem vesz részt a Béketanács munkájában. Elmondta, hogy a kérdésről rövid telefonbeszélgetést folytatott Milanoviccsal, ennek során ismertette a kormány álláspontját.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány és a parlamenti többség megítélése szerint Horvátország több okból sem csatlakozna a testülethez, és ez a döntése előzetes elemzéseken alapul. Jelezte, hogy az indokokat később részletesebben ismertetik.

Milanovic közleményben erősítette meg a telefonbeszélgetés tényét. Ebben az államfő üdvözöl minden, a Közel-Kelet békéjét elősegítő kezdeményezést, ugyanakkor úgy véli: Horvátország részvétele a Béketanácsban jelenleg nem indokolt, és - mint közölte - ezt az álláspontot a beszélgetés során a miniszterelnökkel is közölte.

A felek megerősítették: Horvátország döntése a Béketanácshoz való csatlakozás elutasításáról a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul.

(MTI)