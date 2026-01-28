Külföld :: 2026. január 28. 21:13 ::

Adóemelést tervez a svájci kormány a védelmi kiadások fedezésére

A svájci kormány az általános forgalmi adó (áfa) növelését tervezi a megnövekedett védelmi kiadások fedezésére. A berni kormány szerdai tájékoztatása szerint az adó mértékét 2028-tól 0,8 százalékponttal emelnék átmenetileg tíz évre. Az intézkedéstől mintegy 31 milliárd svájci frank (13 ezer milliárd forint) bevételt várnak az újonnan létrehozandó fegyverkezési alapba, amelyből a hadsereg és a polgári biztonsági szolgálatok jutnának forrásokhoz.

Svájcban jelenleg 8,1 százalék az áfa mértéke. A berni vezetés az adóemelést a romló globális biztonsági helyzettel és a védelemben meglévő rések betömésének szükségességével indokolta. Hangsúlyozták, hogy a hadsereg az utóbbi évtizedek megszorításainak következtében nincs megfelelően felszerelve.

A védelmi kiadások az alpesi országban 2032-ig fogják elérni a GDP 1 százalékát. A kormány felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani pénzügyi tervek nem számoltak a fegyverek árának növekedésével az infláció és a nagyobb kereslet következtében.

Ugyanakkor az adóemeléshez alkotmánymódosítás szükséges, így népszavazást kell tartani a kérdésben az elképzelések szerint 2027 nyarán. A védelmi minisztériumnak március végéig kell kidolgoznia a vonatkozó előterjesztést.

A tervezett fegyverkezési alapnak lehetővé tennék azt is, hogy hiteleket tudjon felvenni.

(MTI)