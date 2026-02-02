Külföld, Háború :: 2026. február 2. 14:39 ::

Orosz fegyvergyáraknak exportáló személyeket vettek őrizetbe Németországban

Őrizetbe vett a német ügyészség öt embert azzal a gyanúval, hogy orosz hadiipari vállalatoknak exportáltak termékeket a Moszkva elleni uniós szankciók megkerülésével - jelentette be hétfőn a német szövetségi ügyészi hivatal.

A gyanúsítottakat - német, ukrán és orosz állampolgárokat - az észak-németországi Lübeck városban és a közeli Herzogtum Lauenburg járásban fogták el. Az őrizetbe vettek által működtetett hálózat középpontjában egy lübecki kereskedelmi vállalat állt. Az ügyészség szerint a törvénytelen műveletekhez fedőcégeket és nem létező címzetteket használtak az unión belül és kívül, illetve egy orosz szereplő is részt vett a szállítmányok elfedésében. A gyanú szerint orosz állami ügynökségek irányították a beszerzéseket.

A német ügyészség becslései szerint 2022 februárja óta a hálózat - legkevesebb 30 millió értékben - 16 ezer szállítmányt szervezett le 24 orosz hadiipari vállalat javára.

Különböző helyszíneken - köztük Frankfurtban és Nürnbergben - házkutatásokat is végeztek. Öt további gyanúsítottat még keresnek a hatóságok.

(MTI)