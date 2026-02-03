Külföld :: 2026. február 3. 18:22 ::

Matteo Salvini helyettese kilépett a Ligából, és új pártot alapított

A Matteo Salvini vezette Liga eddigi főtitkárhelyettese, Roberto Vannacci kilépett a pártból, és Nemzeti Jövő névvel új jobboldali pártot indított útjára kedden Olaszországban. Roberto Vannacci közösségi oldalán bejelentette, "álmait követi", és egyedül, vagyis a Liga párt nélkül folytatja politikai pályafutását.

Üzenetében útjára indította a mostantól általa vezetett Nemzeti Jövő (Futuro Nazionale) nevű formációt, amelyet "igazi, következetes, identitással bíró, erős, büszke, meggyőződéses, lelkes, tiszta és magával ragadó" jobboldalnak nevezett.

"A jobboldalnak ez az egyetlen formája, amit ismerek. Aki szeret engem, kövessen!" - jegyezte be Vannacci. Hozzátette, hogy pártja abban tér el a többi erőtől, hogy nem a la carte menüt kínál, nem "megfakult baloldali eszméket hirdet", "nem alakítja formáját, mint egy queer család", és főleg nem mérsékelt.

Roberto Vannacci úgy vélte, Olaszország robbanásra kész puskaporos hordó, amelyben az energiákat visszafogják, a tehetséget megalázzák, a képességet nem ismerik el: "a lakosság élő, széles és mély rétege nem azonosul többé a félénk dialektikával, amelyet kialudt színek, lelkesedés nélküli arcok, tétlen karok, vizezett poharak, mérsékelt, középutas nyelvezet kísér".

Hozzátette, hogy pártja indulni kíván a 2027-es olasz parlamenti választáson.

Az ötvenhét éves Roberto Vannacci, az olasz fegyveres erők volt tábornoka, 2023-ban vált ismertté a Fordított világ című könyvével. 2024-ben a Liga színeiben bejutott az Európai Parlamentbe, majd a Patrióták Európáért egyik alelnöke lett.

A volt tábornok bejelentésére a Liga közölte, hogy Vannacci többé nem a Patrióták Európáért tagja.

Matteo Salvini első reakciójában azt írta, csalódott Vannacci döntése miatt. "Azt gondoltuk, hogy a becsület, a fegyelem és a hűség pontos jelentéssel bír, főleg annak, aki egykor egyenruhát viselt. (...) Egy közösség ereje és sorsa a néptől és a hadseregtől függ, nem a királyoktól vagy a tábornokoktól. Szabadok és erősek (vagyunk). Félelem nélkül" - jegyezte be Salvini.

A Jövő Nemzet (Nazione Futura) nevű jobboldali mozgalom elnöke, Francesco Giubilei videóüzenetben árulónak nevezte Vannaccit, aki szerinte a Ligából való kilépésével a baloldalnak tesz szívességet. Giubilei szerint Vannacci a Jövő Nemzet mozgalom nevét és logóját is ellopta.

A felmérések szerint a Liga jelenleg nyolc százalékon áll.

(MTI)