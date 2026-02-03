Külföld :: 2026. február 3. 20:03 ::

Hadihajó elleni szabotázs miatt vettek őrizetbe egy román és egy görög férfit Németországban

Őrizetbe vette a német hatóságok egy román és egy görög férfit kedden annak gyanújával, hogy tavaly szabotázst kíséreltek meg egy hadihajó ellen a hamburgi hajógyárban - közölte a hamburgi ügyészség.

A közlemény szerint a 37 éves román és az 54 éves görög állampolgár - akiket Hamburgban, illetve egy görög faluban vettek őrizetbe - a hamburgi kikötőben végzett munkájuk közben a német haditengerészet számára gyártott korvettnek a motorjába több mint 20 kilogramm kavicsot juttattak be, illetve átlyukasztották a hajón az édesvízellátást biztosító vezetékeket. Eltávolították emellett a hajó üzemanyagtartályának sapkáit, valamint az elektronikus rendszer biztonsági kapcsolóit is hatástalanították.

Az ügyészség hozzátette, hogy más szabotázskísérletekkel is gyanúsítják őket, de az elfogatóparancs jelenleg csak erre az ügyre vonatkozik.

Az ügyészség szerint a két gyanúsított "jelentős károkat okozhatott volna a hajókban, de legalábbis késleltethették volna elindulásukat, veszélybe sodorva ezzel Németország biztonságát és fegyveres erőinek hatékonyságát".

(MTI)