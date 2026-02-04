Külföld :: 2026. február 4. 15:17 ::

Iránban már a muszlim értékek sem a régiek: engedélyezték a nőknek a motorvezetést

Iránban mostantól a nők is kaphatnak jogosítványt motorkerékpárra és robogóra - jelentette szerdán az ILNA iráni hírügynökség, kormányzati forrásokra hivatkozva. Az országban eddig tilos volt a nőknek motort vezetni.

A tájékoztatás szerint a minisztertanács által január végén jóváhagyott rendeletet Mohammad Reza Aref első alelnök kedden írta alá, az irániak pedig a kormány által az utóbbi napokban kiküldött sms-ekben is értesülhettek a hírről.

Bár az iráni közlekedési szabályok sosem tiltották egyértelműen a nők motorozását, a hatóságok mind ez idáig nem adtak jogosítványt nekik. Ennek ellenére az országban az utóbbi időben egyre több nő vezetett motort, azonban a szabályozás tisztázatlansága miatt balesetek esetén a rendőrség őket vonta felelősségre abban az esetben is, ha vétlenek voltak.

Iránban az 1979-es iszlám forradalmat követően - "az iszlám értékekre" hivatkozva - nyirbálták meg a nők jogait, egyebek között ekkor tiltották meg nekik a motorvezetést is. Az elmúlt években mindazonáltal egyre több nő szegült ellen a tiltásnak, többen pedig a közösségi médiában is megosztottak magukról olyan képeket, amelyeken motort vezetnek, gyakran a szintén 1979-ben kötelezővé tett fejkendő nélkül.

Az országon az utóbbi években több kormányellenes tömegdemonstráció is végigsöpört, amelyen a tüntetők rendszeresen több jogokat követeltek a nőknek. A legutóbbi tiltakozáshullám december végén robbant ki, jogvédő szervezetek szerint pedig a tüntetésekkel összefüggésben már több mint hatezren halhattak meg.

(MTI)