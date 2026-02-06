Külföld :: 2026. február 6. 20:12 ::

Újabb "életfogytiglanit" kapott egy brit sorozatgyilkos egy 27 évvel ezelőtti gyilkosságért

Újabb, életfogytiglanival felérő szabadságvesztéssel sújtotta egy londoni bíróság Steve Wright brit sorozatgyilkost, miután bevallotta, hogy a terhére rótt öt gyilkosságon kívül 1999-ben megölt egy további, 17 éves lányt.

A suffolki fojtogató néven emlegetett sorozatgyilkost 2008-ben ítélték életfogytig tartó börtönre, amiért két évvel korábban rövid idő leforgása alatt megölt öt prostituáltként dolgozó fiatal nőt a suffolki Ipswichben, pánikot keltve a városban és környékén.





Read more ⬇️pic.twitter.com/pDuSGLUdeA 🔴 'Police need to review the unsolved disappearances of women from the area where serial killer Steve Wright’s committed his crimes' | Writes Julie BindelRead more ⬇️ https://t.co/qM2Kgr7nIx February 4, 2026

A férfi, akinek már semmi reménye nem volt arra, hogy valaha is szabadlábra kerüljön, hétfőn ismerte be, hogy elrabolta és megölte a 17 éves Victoria Hallt, aki egy bárból tartott hazafelé késő éjjel. Bevallotta azt is, hogy a Hall meggyilkolása előtti napon megpróbált elrabolni egy másik, 22 éves lányt, akinek azonban sikerült elmenekülnie. Mivel Wright nem tudta visszafojtani a gyilkolási késztetést, másnap újra lesújtott, és ekkor ölte meg a 17 éves lányt Felixstowe tengerparti kisvárosban. A lány meztelen holttestét öt nappal később találták meg egy vízfolyásban.

Ez az első bűncselekmény, amelyet a suffolki fojtogató beismert.

Az Old Baily bírája pénteken "legalább 40 év" újabb szabadságvesztést rótt ki a most 67 éves kegyetlen bűnözőre, hozzátéve, hogy nem igazán számít a mostani büntetés mértéke, mert "csaknem teljesen bizonyos, hogy Ön a börtönben fog meghalni".

Az öt prostituált megfojtásáért anélkül ítélték el Wrightot, hogy bűnösnek vallotta volna magát. Az áldozatok testén azonban megtalálták a DNS-ét, az ő ruháin pedig a megölt nők vérét.

(MTI)