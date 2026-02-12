Külföld :: 2026. február 12. 07:32 ::

Europol: 1,2 milliárd euró értékű hamis készpénzt foglaltak le tizennyolc országban

Kínából beszerzett, postai úton szállított és terjeszett hamis készpénzt koboztak el 1,2 milliárd euró értékben 18 ország bűnüldöző hatóságai - erről tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust.

A hágai közleményben kiemelték, hogy a postai szolgáltatásokon keresztül hamis pénzt terjesztő bűnözői hálózatok felszámolását célzó összehangolt vám- és rendőrségi művelet során a rendőrök összesen több mint 7 millió hamisított pénzeszközt foglaltak le: 4,8 millió euróbankjegyet és -érmét, 2,3 millió amerikai dollárbankjegyet és -érmét, 23 302 darab brit fontbankjegyet és -érmét, valamint 4800 svájci frankbankjegyet és -érmét. A lefoglalt hamis pénzek teljes értékét 1,2 milliárd euróra becsülik.

Részleteket tekintve közölték: 2025 júniusa és novembere között a vámhatóságok 379 hamis pénzt tartalmazó csomagot fedeztek fel, amelyek alapján 70 nyomozást indítottak. Megállapították, hogy a lefoglalt hamis pénz több mint 90 százaléka Kínából származó szállítmányokban érkezett.

Csak a román hatóságok több mint 4,8 millió módosított mintájú euróbankjegyet foglaltak le, és felszámoltak egy raktárat is, ahol több mint 223 ezer Kínából szállított hamis bankjegyet tároltak. Emellett Portugáliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több mint 220 ezer hamis euró-, font- és amerikai dollárérmét fedeztek fel postai küldeményekben. Minden szállítmány Kínából érkezett - tájékoztattak.

(MTI)