Kína csökkentett vámokat vet ki az Európai Unióból származó tejtermékekre

Kína péntektől öt évre 7,4 és 11,7 százalék között kiegyenlítő vámot vet ki bizonyos, az Európai Unióból importált tejtermékekre, ezzel csökkenti a korábbi 21,9-42,7 százalékos ideiglenes vámtételeket - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a döntés egy 2024. augusztus 21-én indított szubvencióellenes vizsgálat lezárását követi. A minisztérium megállapította, hogy egyes uniós eredetű tejtermékek támogatásban részesültek, és ezzel a behozataluk jelentős kárt okozott a kínai tejiparnak. A hatóságok szerint ok-okozati összefüggés áll fenn a támogatások és a hazai ágazatot ért károk között.

Kína tavaly decemberben ideiglenesen 21,9 és 42,7 százalék közötti vámot vezetett be az Európai Unióból importált tejtermékekre, most ez mérséklődött az új tarifákkal. Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra, túróra, valamint egyes tej- és tejszíntermékekre terjed ki - közölték.

A minisztérium közleménye szerint a vizsgálat a kínai jogszabályokkal és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összhangban, az átláthatóság és a pártatlanság elvei alapján zajlott, és az érintett felek számára biztosították a véleménynyilvánítás lehetőségét.

A bejelentésre azután került sor, hogy Kína és az Európai Unió között az elmúlt hónapokban több megállapodás született a kereskedelmi feszültségek enyhítése érdekében: a kínai elektromosautó-gyártók vámok helyett minimumárakat alkalmazhatnak az uniós piacon, eközben Peking csökkentette az uniós sertéshúsra kivetett vámokat, valamint egyezségre jutott az európai konyakgyártókkal is.

(MTI)