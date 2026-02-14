Külföld :: 2026. február 14. 09:14 ::

A kínai külügyminiszter elvtárs szerint Kína és Európa partnerek, nem pedig riválisok

Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter, leszögezve: az EU-nak és Kínának közös erőfeszítésekkel kell kezelnie a nemzetközi kihívásokat.

Vang Ji - aki a biztonságpolitikai konferenciára érkezett a német városba - Johann Wadephul német és Jean-Noel Barrot francia kollégájával tartott egyeztetésén úgy vélte továbbá, hogy a feleknek "helyesen kell kezelniük a köztük lévő különbségeket", és méltatta a háromoldalú megbeszélést, amely szerinte lehetőséget nyújt a stratégiai egyeztetésekre.

Vang rámutatott arra, hogy a világ a második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül és hangsúlyozta: a hazája és az EU közötti kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, a közös érdekek szem előtt tartása, illetve a kölcsönös előnyökkel járó együttműködés elvére kell alapozni a stabilitás megteremtése érdekében.

"Öt évtized együttműködése bizonyítja, hogy egyrészt Kína és Európa partnerek, nem pedig riválisok, másrészt azt, hogy az egymásra utaltság nem kockázatos, mert az érdekek egybeesése nem jelent fenyegetést, illetve azt, hogy a nyitottság és az együttműködés nem veszélyeztetni a biztonságot" - szögezte le.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Kína fejlődése Európa számára is lehetőséget jelent, valamint aláhúzta: Európa kihívásai nem Kínából jönnek.

Reményét fejezte ki továbbá, hogy a felek "észszerű és gyakorlatias" Kína-politika mellett foglalnak állást és elkötelezettek maradnak a partnerség irányában.

Berlin és Párizs az egy Kína elvét vallják

Wadephul a maga részéről a párbeszéd fontosságát hangoztatta, amelyre, mint mondta, a bizalomépítés érdekében nagyobb szükség van, mint valaha. Kiemelte, hogy Németország fontosnak tartja Kína szerepét a globális ügyekben és kész mélyíteni az együttműködést Pekinggel. Leszögezte azt is, hogy Berlin és Párizs az egy Kína elvét vallják és hangoztatta: Németország és Franciaország támogatja a szabadkereskedelmet és kész megbeszélés útján rendezni a kereskedelmi feszültségeket.

Francia hivatali partnere hangsúlyozta, hogy a növekvő globális instabilitás és a nemzetközi rend elleni fenyegetések tükrében Franciaországnak, Kínának és Németországnak közösen kell előmozdítania a békét.

"Minél bizonytalanabb a nemzetközi helyzet, annál inkább szükséges kiépíteni a partneri kapcsolatokat. Franciaország eltökélt abban, hogy talpra állítsa a stabil és kedvező kapcsolatokat az EU és Peking között" - tette hozzá Barrot.

A kínai tárcavezető brit kollégájával, Yvette Cooperrel is tárgyalt, a megbeszélésen pedig kiállt amellett, hogy Pekingnek és Londonnak "jobban ki kell aknáznia a köztük lévő együttműködést", valamint méltatta és történelminek nevezte Keir Starmer brit miniszterelnöki januári kínai látogatását. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a két ország - a NATO Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként - a nemzetközi béke és biztonság megőrzéséért is felelős.

