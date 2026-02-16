Lavina miatt siklott ki hétfő kora reggel egy regionális vonat a dél-svájci Alpokban található Goppenstein közelében, a balesetnek valószínűleg sérültjei is vannak - közölte a helyi rendőrség az X közösségi médián.
Az érintett régióban négyes szintű, a második legsúlyosabb lavinariasztás van érvényben.
A BLS vasúttársaság szóvivője szerint a baleset Goppenstein és Brig között történt, a Lötschberg-alagút után.
A helyi rendőrség az AFP hírügynökséggel közölte, hogy mintegy 30 utast evakuáltak a vonatról, az esetleges sérültek számáról azonban nem adtak tájékoztatást.
A svájci 20Minuten hírportál riportja azonban arról számolt be, hogy mintegy nyolcvanan utaztak a szerelvényen, és a baleset helyszínén helikopterekkel és mentőautókkal zajlik a mentés.
A Svájci Szövetségi vasút (SBB) a honlapján annyit jelzett, hogy a vasúti forgalom egy lavina miatt megszakadt Goppenstein és Brig között.
Vijf gewonden nadat trein door lawine ontspoorde in Zwitserland https://t.co/8FaP6Xg8by— NU.nl (@NUnl) February 16, 2026
A Valais kantonbeli Goppenstein 1216 méteren fekszik a Lötschberg vasúti alagút kijáratánál.
A Lötschental-völgyben csütörtökön is lavina temette maga alá az út egy szakaszát a város közelében, több órára megzavarva a közúti és autós forgalmat, de személyi sérülést vagy anyagi kárt nem okozott.
(MTI)