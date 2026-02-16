Külföld :: 2026. február 16. 12:31 ::

Vonatot sodort el egy lavina a svájci Alpokban

Lavina miatt siklott ki hétfő kora reggel egy regionális vonat a dél-svájci Alpokban található Goppenstein közelében, a balesetnek valószínűleg sérültjei is vannak - közölte a helyi rendőrség az X közösségi médián.

Az érintett régióban négyes szintű, a második legsúlyosabb lavinariasztás van érvényben.

A BLS vasúttársaság szóvivője szerint a baleset Goppenstein és Brig között történt, a Lötschberg-alagút után.

A helyi rendőrség az AFP hírügynökséggel közölte, hogy mintegy 30 utast evakuáltak a vonatról, az esetleges sérültek számáról azonban nem adtak tájékoztatást.

A svájci 20Minuten hírportál riportja azonban arról számolt be, hogy mintegy nyolcvanan utaztak a szerelvényen, és a baleset helyszínén helikopterekkel és mentőautókkal zajlik a mentés.

A Svájci Szövetségi vasút (SBB) a honlapján annyit jelzett, hogy a vasúti forgalom egy lavina miatt megszakadt Goppenstein és Brig között.

A Valais kantonbeli Goppenstein 1216 méteren fekszik a Lötschberg vasúti alagút kijáratánál.

A Lötschental-völgyben csütörtökön is lavina temette maga alá az út egy szakaszát a város közelében, több órára megzavarva a közúti és autós forgalmat, de személyi sérülést vagy anyagi kárt nem okozott.

(MTI)