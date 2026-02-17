Külföld :: 2026. február 17. 20:51 ::

Ausztria sem akar csatlakozni a Béketanácshoz

Ausztria nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz - közölte Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kedden Bécsben, az APA osztrák hírügynökség megkeresésére reagálva.

Ausztria szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, "de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akarunk párhuzamos struktúrák létrehozásában" részt venni - jelentette ki a szóvivő.

"A Béketanács alapokmányával kapcsolatos aggályaink miatt sem jöhet szóba a részvétel" - tette hozzá.

A tanács nem áll nyitva a világ összes állama előtt, a kezdeményező Donald Trump amerikai elnök nagyjából 60 államot hívott meg, köztük Ausztriát.

"A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna" - mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a résztvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készül részt venni a Béketanács csütörtökön Washingtonban tartandó első ülésén.

A szóvivő jelezte azt is: arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.

(MTI)