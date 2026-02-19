Külföld :: 2026. február 19. 08:16 ::

Új hadászati célokat fektet le Észak-Korea a Munkapárt közelgő kongresszusán

Észak-Korea új hadászati célokat fog lefektetni a Munkapárt ebben a hónapban tartandó kilencedik kongresszusán - idézte Kim Dzsongün észak-koreai vezetőnek a pártkongresszus tiszteletére rendezett új hadieszköz-bemutató ünnepségen tett kijelentését a KCNA állami hírügynökség.

Kim Dzsongün egy új fejlesztésű 600 mm-es kaliberű többcsöves rakétavető bemutatására rendezett ünnepségen vett részt. Kim a KCNA beszámolója szerint azt mondta: a rakétaindítók "pontosság és tűzerő tekintetében gyakorlatilag nem különböznek egy nagy pontosságú ballisztikus rakétától", és "különleges csapásra, azaz stratégiai küldetés végrehajtására" alkalmasak. Hozzátette: a rendszer "MI-technológiát és összetett irányítási megoldásokat" alkalmaz. Kim "egyedülállónak" nevezte a 600 milliméteres sorozatvetőt, és megerősítette, hogy a rendszer elsősorban elrettentésre szolgál.

Kim szerint a kongresszus "kihirdeti az önellátó védelem következő szakaszát és céljait", és felgyorsul "a külső erők fenyegetéseit határozottan elrettentő katonai képességek folyamatos megújítása".

A KCNA külön jelentésben idézte Kim Jodzsong, az észak-koreai vezető húgának a nyilatkozatát is, aki üdvözölte Dél-Korea hivatalos sajnálkozását az Észak-Korea fölé küldött drónok ügyében. Ugyanakkor arra figyelmeztetett: Phenjan katonai lépésekkel erősíti a határ menti éberséget, és Dél-Korea érdekében áll az ilyen "súlyos szuverenitássértések" megismétlődésének megakadályozása. "Az ellenséggel közös határnak szilárdnak kell lennie" - fogalmazott.

Hong Min, a szöuli Korea Institute for National Unification elemzője szerint Kim Jodzsong üzenete azt jelzi, hogy Phenjan elutasítja a "különleges kapcsolatokon" alapuló megállapodásokat, és inkább "kemény határigazgatási" megközelítést alkalmazna.

(MTI nyomán)