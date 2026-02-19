Külföld :: 2026. február 19. 19:38 ::

Béketanács: öt ország küld csapatokat a Gázai övezetbe

Öt ország biztosan hozzájárul csapatokkal is a palesztin lakosságú Gázai övezetbe telepítendő nemzetközi erőkhöz - jelentette be Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy, az úgynevezett Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) parancsnoka a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács első ülésén, csütörtökön Washingtonban.

"Határtalan örömömre szolgál, hogy ma bejelenthetem az első öt országot - Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia -, amely csapatokkal járul hozzá az ISF-hez. Két ország - Egyiptom és Jordánia - a rendőrség kiképzését vállalta" - ismertette Jeffers.

Az amerikai tábornok szerint az ISF-et először a Gázai övezet déli részén található Rafahba fogják telepíteni, ahol rendőrségi erőket fognak kiképezni, majd onnan "szektorról szektorra" ki fogja terjeszteni tevékenységét. Hozzátette: a hosszú távú tervek között szerepel, hogy 20 ezer ISF-katona kiképez majd 12 ezer rendőrt a palesztinok lakta térségben.

Nikolaj Mladenov bolgár diplomata, aki egykor az ENSZ-nek a közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora volt, jelenleg pedig a Béketanács Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselője, arról szólt, hogy kétezer palesztin jelentkezett már az újonnan létrehozandó átmeneti palesztin rendőrségi erőbe.

A Béketanács csúcsszintű ülésén több mint 40 ország képviseltette magát, jelentős részük állam- vagy kormányfői szinten, egy részük megfigyelőként. A felszólaló vezetők megerősítették országaik hozzájárulását a Donald Trump javaslatain alapuló konkrét intézkedésekhez, köztük a Nemzetközi Stabilizációs Erőhöz.

Prabowo Subianto indonéz elnök felszólalásában is kiemelte, hogy hazája kész 8 ezer, vagy ennél is több katonával hozzájárulni az ISF-hez.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök közölte, hogy Kazahsztán szintén küld katonai erőket, köztük egészségügyi alakulatokat a Gázai övezetbe.

Edi Rama albán miniszterelnök is megerősítette országa hozzájárulását, egyúttal támogatását fejezve ki a békefolyamathoz.

Javier Milei argentin elnök bejelentette, hogy a dél-amerikai ország is kész hozzájárulni a a stabilizációs erőhöz.

Több más vezető szintén hazája készségét fejezte ki, hogy részt vegyen a békeerőfeszítések részét képező konkrét nemzetközi intézkedésekben, továbbá azok anyagi támogatásában.

A washingtoni ülésen megfigyelőként részt vevő Nicusor Dan román államfő elmondta, hogy Bukarest segíti a palesztin oktatás fejlesztését, kórházi támogatást nyújt, és szakértői támogatást ad számos intézmény - köztük a rendőrség és az igazságügyi rendszer - megújításához.

Musztafa Kemal Madbúli egyiptomi kormányfő azt hangoztatta, hogy Kairó kész továbbra is részt vállalni a Gázai övezet helyzetének stabilizálásában. Ebben fontosnak mondta a palesztin önrendelkezés megerősítését és azt, hogy a mostani átmeneti időszakban megerősítsék a legfontosabb intézményeket az övezetben.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök egymilliárd dolláros, az Egyesült Arab Emírségeket képviselő Abdalláh Ál Nahajan miniszterelnök-helyettes 1,2 milliárd eurós hozzájárulást jelentett be.

Izraelt a találkozón Gideon Szaár külügyminiszter képviselte.

(MTI)