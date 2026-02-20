Külföld :: 2026. február 20. 16:55 ::

A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú döntéssel érvénytelenítette Donald Trump elnök globális vámintézkedéseit pénteken, azt mondva ki, hogy az elnök jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA).

A testület szerint az alkotmány a vámok kivetésének jogát a kongresszusnak adja, és Donald Trump nem tudott egyértelmű felhatalmazást felmutatni.

A döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé.

A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán elvben vissza kell téríteni.

(MTI)